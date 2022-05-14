Erdoğan’dan CHP liderine 500 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, partisinin 10 Mayıs'ta TBMM Grup Toplantısı ile önceki gün CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önündeki açıklamaları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının, bir bütün olarak gerçek dışı ithamlar içermesinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına ağır bir saldırı teşkil ettiği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun düşünce ve ifade hürriyetinin sağladığı olanakları açıkça kötüye kullandığı vurgulanan dilekçede, söz konusu iddialarla ilgili olarak daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "İddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı üzere davalı, eleştiri ile hakaret arasındaki farkı idrak edemediği gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeyi de alışkanlık haline getirmiştir. Davalının bu bağlamda dile getirdiği söylemlerin, demokratik siyasi kültürde bir yeri bulunmamaktadır."