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Giriş Tarihi: 14.5.2022 10:54

Gümüşhane’ye şehit ateşi düştü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Gümüşhane’ye şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in naaşı memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde uğurlanmak üzere Erzincan'a getirildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler Kelkit ilçesinde yapılacak cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

Pençe- Kilit Operasyonu'nu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in (24) cenazesi, uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi. Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Şehidin cenazesini Vali Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve Belediye Başkanı Bekir Aksun ile askeri ve mülki erkan törenle karşıladı. Askeri uçaktan tören mangası tarafından indirilen şehidin naaşı, düzenlenen töreninin ardından cenaze aracına konularak baba ocağı Kelkit ilçesine gönderildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler Kelkit ilçesinde yapılacak cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

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Gümüşhane’ye şehit ateşi düştü
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