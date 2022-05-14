Gümüşhane’ye şehit ateşi düştü

Pençe- Kilit Operasyonu'nu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in (24) cenazesi, uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi. Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Şehidin cenazesini Vali Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve Belediye Başkanı Bekir Aksun ile askeri ve mülki erkan törenle karşıladı. Askeri uçaktan tören mangası tarafından indirilen şehidin naaşı, düzenlenen töreninin ardından cenaze aracına konularak baba ocağı Kelkit ilçesine gönderildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler Kelkit ilçesinde yapılacak cenaze törenin ardından toprağa verilecek.