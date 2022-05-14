Küfretti, ödül gibi ceza aldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü propagandası yanında devlete ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı yargılanmış, 5 ayrı suçtan verilen mahkûmiyet kararlarının 3'ü onanmıştı. Böylece bu suçlardan toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kaftancıoğlu, yaptığı paylaşımlarda ağır küfürler savurarak adeta kin ve öfke kustu. Devlete katil, devletin Cumhurbaşkanı'na "hırsız" diyerek kin kustu.'te yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak küfür içerikli mesaj paylaştı. Altına da "Günün özeti. Ben yazmadım miki yazdı!" notunu düştü.'te yaptığı paylaşımda yine Erdoğan'ı hedef alan Kaftancıoğlu hakaret ve küfürlerine devam etti,Sahi devlet katil olmak yerine kahraman olmayı seçseydi ne güzel olurdu!""...Hrant'ta da dinlememiş miydik? Boşuna demiyoruz devlet katil değil seri katil diye. Öfkeliyim çok!""Devlet katil değil seri katil. #HoşçakalBerkinim"Avukat Rezan Epözdemir Kaftancıoğlu'nun aldığı ceza nedeniyle siyasi parti yöneticiliğinden yoksun bırakılacağını, bu durumun hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar devam edeceğini söyledi. Avukat Selçuk Kar da kasten işlenen suçlarda bu haktan yoksun bırakılacağını dile getirdi. Avukat Abdullah Kıştin de Canan Kaftancıoğlu'nun ceza aldığı süre itibarıyla denetimli serbestlik işlemleri tamamlanarak şartlı tahliye ile salıverileceğini söyledi.