CHP’li başkanın kuzeni kirli ilişkiyi itiraf etmişti... Şahit olduğu yolsuzluklara daha fazla dayanamamış

Çan Cumhuriyet Savcılığı'nın CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kuzeni müteahhit Ö.E.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda başlattığı soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Uzun süredir Çan belediyesine işler yapan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün teyzesinin oğlu olan Ö.E. yaptığı işlerden dolayı uzun bir süredir belediyeden alacağını alamayınca iflasın eşiğine geldi. İddiaya göre Ö.E. şahit olduğu yolsuzluklara daha fazla seyirci kalamadı ve kendisinin de yer aldığı bazı olaylarla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ö.E.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
POLİS NEZARETİNDE İFADEYE ÇAĞRILDILAR
Çan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; irtikap suçlamasıyla aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu birçok belediye çalışanının ifadesine başvurulmasına karar verildi. Çan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatla belediyeye giderek muhasebe müdürü A.Y., şoför Z.Y. ve personel müdürü Ş.U.'nun ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.
SAATLERCE İFADE VERDİLER
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen muhasebe müdürü A.Y., şoför Z.Y. ve personel Müdürü Ş.U. gecenin ilerleyen saatlerine kadar savcıya ifade verdi. Personelin verdiği bilgiler doğrultusunda gece geç saatlerde Belediye Başkanı Öz'ün danışmanı U.S'nin ve CHP'li belediye meclis üyelerinin de ifadesine başvuruldu.
LÜKS DAİRENİN İÇ DEKORASYON FATURALARI SORULDU
Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden sorgulamada ayrıca Belediye'ye iş yapan firma yetkililerinin de Adliye'ye çağrılarak, tanık sıfatıyla ifadeleri alındı. Sorgulamalarda firmaya yetkililerine "Belediye Başkanı Bülent Öz'ün geçtiğimiz yıl iki daireyi birleştirerek kuzeni Ö.E.'ye yaptırdığı evin iç dekorasyon harcamaları, faturaları ve parayı kimden aldıkları" sorulduğu belirlendi. İddiaya göre lüks dekorasyon harcamalarının bazılarının farklı iş kalemleriyle belediyeye fatura edildiği, bazılarını ise Ö.E.'nin başkandan bir türlü tahsil edemediği belirlendi.
KOSOVA GEZİSİNE BAŞKALARI DA GÖTÜRMÜŞ
Ayrıca sorgulamada "2019 yılında meclis kararıyla Kosova'da 6.sı düzenlenen Business Forum Prizren'e katılan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kimleri bu geziye götürdüğü, yapılan harcamaların faturalarının kimlere kesildiği, belediye meclisinin geziye katıldığı ortaya çıkan Ö.E.'den haberlerinin olup olmadığı" soruldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ifadeye alınacak kişi sayısının verilen bilgiler ışığında artacağı belirtildi.CHP'li belediyede kirli ortaklık: Başkanın kuzeni deşifre etti