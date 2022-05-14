CHP’li başkanın kuzeni kirli ilişkiyi itiraf etmişti... Şahit olduğu yolsuzluklara daha fazla dayanamamış

Çan Cumhuriyet Savcılığı'nın CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kuzeni müteahhit Ö.E.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda başlattığı soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Uzun süredir Çan belediyesine işler yapan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün teyzesinin oğlu olan Ö.E. yaptığı işlerden dolayı uzun bir süredir belediyeden alacağını alamayınca iflasın eşiğine geldi. İddiaya göre Ö.E. şahit olduğu yolsuzluklara daha fazla seyirci kalamadı ve kendisinin de yer aldığı bazı olaylarla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ö.E.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.