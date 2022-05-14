Türkiye-Kongo zirvesinde sıcak mesajlar: Liderimiz, Erdoğan’a müteşekkirdir

BAŞKONSOLOSLUĞA SALDIRI

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na yönelik bombalı saldırı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Önceki gece Paris başkonsolosluğumuza 4 kişilik bir grubun patlayıcı maddelerle saldırısı oldu. Konsolosluk binamızın camında ve duvarında hasar var. Misyonların korunmasının sorumluluğu Viyana Sözleşmesi'ne göre ev sahibi ülkededir. Fransa'da bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce tutuklanması, ele geçirilmesi ve yargı önünde hesap verilmesi için gerekeni yapması gerekiyor. Macron'un danışmanı büyükelçimizi aradı. Paris Belediye Başkanı Hidalgo bir dayanışma mesajı yayınladı. Bu yaklaşımları önemsiyoruz ama somut adımları da görmek istiyoruz. Özellikle bu tür saldırıların tekrarlanmaması için geçmişte olduğu gibi PKK iltisaklı kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerekiyordu. Bazı temaslarda bulunduk ve bu tür saldırıların tekrar etmemesi için de gerekli önlemleri almaları gerektiğini hatırlattık." ABD'nin Sezar Yasası hakkında yaptığı değişikle ilgili soruya da yanıt veren Çavuşoğlu, "Bu ayrımcı bir yaklaşımdır. DAEŞ'ten arındırdığımız bölgeleri kapsarken, PKK'dan arındırdığımız Afrin gibi bölgeleri kapsamıyor. Uluslararası toplumun en çok destek vermesi gereken bölge İdlib. Neden? Milyonlarca yerinden edilmiş insanlar var. Uluslararası toplumun buna destek vermesi gerekiyor. Kimseyle istişare edilmeden, belli sahiplerle alınmış bir karardır. Sebebi bellidir." dedi.

TÜRKİYE GİBİ DOSTUMUZ VAR

Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ise "Verimli topraklarımız, zengin kaynaklarımız var. 20 yılı aşkın sistematik bir şekilde yağmalanıyoruz. Bizler, Türkiye'ye güveniyoruz. Ülkemizde çok sayıda Türk yatırımcı mevcut. İki ülke arasında parlak bir gelecek görüyoruz. Türkiye gibi çok büyük bir dostumuz var. Bizler, dostluğun Allah'ın bir lütfu olduğuna inanıyoruz. Liderimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkirdir. Türkiye ne zaman gelsek sıcak karşılanıyoruz. Bu bizi yakan bir sıcaklık değil. Umut veren bir sıcaklık görüyoruz." diye konuştu.

EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI YAPILDI

Ortak basın toplantısı öncesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kongolu mevkidaşı Christophe Lutundula Apala huzurunda, iki ülke arasında anlaşmalar yapıldı. Türkiye Maarif Vakfı ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı Çavuşoğlu ve Apala imzaladı.