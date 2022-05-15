5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MilliSavunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/ YPG'li teröristin, Pençe Kilit Operasyonu'nda da 3 PKK'YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Başarıyla yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda ise 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi" denildi. SABAH