576 vatandaş bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu

İlçede yaşayan vatandaşlar dün geceden itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle Ereğli Devlet Hastanesine başvurdu. Peş peşe gelen vakaların ardından hastanedeki sağlık personeli sayısı arttırıldı. 576 vatandaşın aynı şikayetle hastaneye başvuru yaptığı belirtilirken, hastaneye gelen kişi sayısının giderek azaldığı öğrenildi. Hastaneye şuan bir kadın ve çocuğun müşahade altında tutulduğu diğerlerin taburcu edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, "Ereğli Devlet Hastanemize dün gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile normalin üzerinde bir başvuru olmuştur. Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artış ile ilgili olarak ilgili tüm kurumlarımız çalışmaya başlamış olup gerekli tedbirler alınmaktadır. Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır" ifadelerini kullandı.Ak Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun yaptığı açıklamasında, "14.05.2022 tarihinden bu yana hastanemiz acil servisine bulantı kusma ve ishal şikayeti ile başvuruların artması nedeni ile yapılan ön tetkiklerde içme suyu analizlerinde salgına sebebiyet verebilecek verilere rastlanmamış olup sürecin kontrolü açısından Ereğli'nin belli noktalarından tekrar içme suyu numuneleri alınmıştır. Hastanemize başvuran vakalarda korkulacak bir durum bulunmamakta olup hastaların gerekli tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Bu vakalardan başka bir sağlık kuruluşuna sevk bulunmamaktadır. Ereğli ilçemizde 2022 başından bu yana 115 noktada toplamda 1798 klor bakiye ölçümü yapılmış olup, uygunsuzluğa rastlanmamıştır. 9 Mayıs tarihinde 10 noktada (Belkaya Mahallesi Aile Sağlığı merkezi çeşmesi, Zengen Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Çeşmesi, Acıpınar Mahallesi İlkokulu Çeşmesi, Aziziye Mahallesi KOSKİ Hizmet Binası Çeşmesi, Çayhan Mahallesi Rahime ve Kadir Özer ortaokulu Çeşmesi, Bulgurluk Mahallesi Camii Çeşmesi, Bahçeli Mahallesi Camii Çeşmesi, Ziya Gökalp Mahallesi Özkoçlar Petrolü, Melicek Mahallesi Camii Çeşmesi, Ulumeşe Mahallesi Camii Çeşmesi) alınan içme suyu numunelerinde salgına sebebiyet verecek değerlere rastlanmamıştır."