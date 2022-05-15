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Giriş Tarihi: 15.5.2022 21:16

Dışişleri'nden Lübnan'daki seçimlerle ilgili açıklama

DHA
Dışişleri’nden Lübnan’daki seçimlerle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Lübnan'daki seçimlerle ilgili "Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" denildi.

Bakanlıktan Lübnan Genel Seçimleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Lübnan'da bugün yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını diliyor; Lübnan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin şekilde mücadele edilebilmesi için, yeni bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz. Türkiye, Lübnan'ın egemenliğinin, birliğinin, istikrarının ve güvenliğinin güçlü bir savunucusu ve destekleyicisi olarak, Lübnan halkına ve devletine desteğini sürdürecektir" ifadeleri kaydedildi.

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Dışişleri'nden Lübnan'daki seçimlerle ilgili açıklama
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