Gümüşhane şehidi uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Selman Güler'in cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde toprağa verildi. Kelkit Devlet Hastanesi morgundan alınan Selman Güler'in (24) naaşı, Merkez Küçük Cami avlusuna getirilerek helallik alındı. Burada düzenlenen törende, şehidin annesi Ayfer Güler, kız kardeşleri Hava Soylu ve Kübra Güler ile diğer yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri teselli etti. Törende, şehit annesi olduğu öğrenilen bir kadın, şehit Güler'in tabutuna sarılarak "Annenin sana selamı var de. Yavruma selam söyle, oğluma selam söyle" dedi. Şehidin naaşı Başpınar köyü mezarlığında, baba Ahmet Güler'in de bulunduğu aile kabristanına defnedildi.