Sağlık konseyiyle gereksiz ameliyata ve hekim hatasına son

İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık sisteminde gereksiz harcamaları önlemek, kaliteyi artırmak, hekimlerin tek başına hata yapma oranını sıfıra indirmek için tedavi ve ameliyatlarda başlatılan konsey sistemi, 2 yıldır başarılı bir şekilde devam ediyor. Konseye çıkan 3 bin 671 hasta arasından yüzde 81'i ameliyat edildi, yüzde 19'u için de ameliyat dışı yöntemlerle tedavi kararı çıktı. Başhekim Necdet Sağlam, bu sistemin hekimlerin daha dikkatli karar aldığı bir otokontrol mekanizması sağladığını belirtti. İlk kez SABAH'ın gündeme getirdiği sağlıkta devrim yaratacak kamu hastanelerinde 'provizyon sistemi' projesiyle hem hastaların hekime güveni artıyor hem de hekimlerin hata yapma oranı düşüyor. Yeni tıbbi konseylerin de eklendiği ameliyatlarda konsey sistemiyle; çağdaş tıbbi uygulamalara yatkınlık sağlamak, hastaların açtığı malpraktis davalarına karşı daha etkin hukuki savunma yapabilmek, multidisipliner bir yapılanma kurmak amaçlanıyor.Bu kapsamda Ekim 2020-Nisan 2022 arasında ameliyat amacıyla konseye çıkan hastaların yüzde 19'unda ameliyattan vazgeçildi. Şu anda hastanelerinde 22 konsey olduğunu söyleyen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam "Yıllık ortalama 60 bin civarında ameliyat yapıyoruz ve bunlar arasından ciddi hasta grubu dediğimiz 3 bin 671 hastayı inceledik. Geri kalan ameliyatlarda da bunu yaparsak çok daha fazla ameliyat dışı tedavi çıkabilir. O yüzden bu denetim sisteminin bakanlık tarafından kurulacak online merkezi bir sistem üzerinden bütün kamu hastanelerinde uygulanması gerekiyor. Hastalar için de daha hızlı ve güvenilir teşhis koyulması gibi avantajları oluyor. Tek bir konseyde multidisipliner bir görüşle karar çıkıyor, bilimselliği artırıyor ve asistan eğitimine katkı sağlıyor. Ağustos 2021 tarihinde konseye ameliyat endikasyonunun tartışılması için getirilen hastalarımızın sadece yüzde 52'si ameliyat olurken her disiplinden hekimin tecrübesinin artışıyla birlikte şu an bu oran yüzde 81'e çıktı" dedi.Konseylerde alınan kararla açık kalp ameliyatı olan hastalardan biri 2.5 aylık Cihangir bebek. Sakarya'da iş makinesi operatörü Enes ve eşi Sedef Safitürk'ün ilk çocukları Cihangir'in kalbi doğuştan delikti ve kalp damarları tersti. Sakarya'daki doktorları bebeği Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. 4 Nisan 2022'de konsey kararıyla 39 günlükken ameliyatla tedavi olan Cihangir'in şu an durumu iyi. Ameliyatın konsey kararıyla yapıldığını öğrendiklerinde içlerinin rahatladığını dile getiren Safitürk çifti, "Bebeğimiz küçücük kalbiyle zor zamanlar atlattı. Çok şükür herkes bizimle çok güzel ilgilendi ve bu süreç rahat geçti" dedi.