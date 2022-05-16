AK Parti’den İSPARK birlik mesajı: Vadediliden ücret zammını almanız için mücadele edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi mayıs ayı 1'inci oturumu Saraçhane'de gerçekleşti.

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda söz alan İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, grup adına İSPARK çalışanlarına müjde verdi.



Türkyılmaz İSPARK'ın, AK Parti döneminde kurulduğunu ve İBB'nin yüz akı kuruluşlarından birisi olduğunu ama bugünlerde borç sarmalında ve finansal krizle uğraştığını söyledi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun personele yüzde 54,44 zam yapacağı yönündeki siyasi şovu sonrasında birçok kurumda olduğu gibi İSPARK'ta çalışan emekçilerin de çok mutlu olduğunu fakat bu sevinçlerinin çok uzun sürmediğini dile getiren Türkyılmaz, İSPARK yönetiminin bu zamları bugüne kadar personele yansıtmadığını belirtti.



'İSTANBULLULAR SİZİN ARKANIZI TOPLAMAK ZORUNDA DEĞİL'



İSPARK yönetiminin adeta bir akıl tutulması örneği olarak çalışanlara kısa mesaj attığını kaydeden Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İSPARK'ın personele zam yapabilmesi için yeni İSPARK ücret tarifelerini meclise sunduk. Bu tarifelerin kabulü halinde personelimize yüzde 54,4 zam yapacağız." Bu acayip ve yenilikçi fikir kimin aklına geldi bilmiyoruz ama kurumsal ciddiyeti yerle bir eden bu yaklaşımı en şiddetli şekilde kınıyoruz. İSPARK yönetimi aslında şunu söylüyor. 'Biz yine siyasi popülizm yaptık, hesapsız, kitapsız personelimize zam sözü verdik. Baktık pabuç pahalı, bu iş bilmezliğin bedelini İstanbullulara parklanma ücreti olarak ödetmeye karar verdik.'

Kusura bakmayın. İstanbullular ve bu meclis, sizin arkanızı toplamak zorunda değil. Peki şimdi ne yapacağız? Personele zam sözü veren başkan, burada değil fakat biz onun şovunun faturasını nasıl çözeceğiz diye meclis üyeleri olarak bunun derdindeyiz."



2 AY ÖNCE ZAM YAPILMASINA RAĞMEN…



İSPARK ücret tarifelerine 2 ay önce zam yapıldığını aktaran Türkyılmaz konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Buradan İBB Başkanına sesleniyoruz, İSPARK personeline vermiş olduğunuz sözleri tutmanız için bu yükü İstanbullulara parklanma ücreti olarak yansıtılmasına müsaade etmeyeceğiz. Yaptığınız işgüzarlığın bedelini siz ödeyeceksiniz. Politik demagojinin bedelini İstanbullulara asla ödetmeyeceğiz. Bizler makul oranda ekonomik dalgalanmalar sebebiyle kurumun selameti için daha 2 ay önce zam yapılmasına rağmen tarifenin bir kısmını kabul edeceğiz. Fakat personele zam için gerekli tutarın tamamlanabilmesi için getireceğiniz sermaye artışı ya da sübvanse kararına da onay vereceğimizi ve destek olacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz.



Bu sebeple ilgili komisyonun kararına yardımcı olmak adına çarşamba günü komisyonumuz bu konudaki kararını açıklayacak. İSPARK yönetiminin, sermaye artışı konusunda, komisyonumuza bildirmesini, bu konuda Cumhur İttifakı olarak destek vereceğimizi ve İSPARK emekçilerinin, çalışanlarının her zaman yanında olduğumuzu bu vesileyle ifade etmek istiyorum."