Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AYM Başkanı Zühtü Arslan o iddiaları yalanladı
Giriş Tarihi: 16.5.2022 10:19 Son Güncelleme: 16.5.2022 10:25

Son dakika: AYM Başkanı Zühtü Arslan o iddiaları yalanladı

DHA
Son dakika: AYM Başkanı Zühtü Arslan o iddiaları yalanladı

Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: "Ohal KHK'larının denetlenmediği İddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir. " ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: "Ohal KHK'larının denetlenmediği İddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir. " ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar Geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: AYM Başkanı Zühtü Arslan o iddiaları yalanladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA