Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: "Ohal KHK'larının denetlenmediği İddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir. " ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: "Ohal KHK'larının denetlenmediği İddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir. " ifadelerini kullandı.
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Son dakika: AYM Başkanı Zühtü Arslan o iddiaları yalanladı