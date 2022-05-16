Denizli’de acı kaza! Çarpılan bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen 34 AHS 903 plakalı otomobil sürücüsü, Asmalıevler Mahallesi'ndeki Süleyman Demirel Caddesi'nde bisikleti ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki Batuhan Dereli'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 16 yaşındaki Batuhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılığın incelemesinin ardından Dereli'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan sürücü üzerinde çalışma başlattı.