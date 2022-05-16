‘Her gayretin destekçisi olacağım’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitülerini, geleneksel Türk sanatlarına katkıları nedeniyle kutladı. Emine Erdoğan, Twitter paylaşımında, 13 Mayıs'ta Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'ne yaptığı ziyarete ilişkin videoya yer verdi.Enstitüdeki tüm branşlardaki atölyeleri gezerek, çalışmalar hakkında öğretmen ve usta öğreticilerden bilgi alan Emine Erdoğan, ayrıca seramik atölyesinde baskı yöntemiyle çınar yaprağı ve yeşil türbe desenli pano yapımına da eşlik etti. Emine Erdoğan, "Türk İğnesinin Mucizesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:"Kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasında, 1945'ten günümüze Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip. Geleneksel Türk Sanatları'nın bir dünya markası olma yolunda Bohça Projesi ve Olgunlaşma Akademisi ile kazandığı ivmenin yeni çalışmalarla artarak devamını diliyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş zengin dokuların korunması ve dünyaya açılması için gösterilen her gayretin destekçisi olmayı sürdüreceğim. Bursa Olgunlaşma Atölyeleri'nde, Bursa'nın kadim tarihini ilmek ilmek işleyen maharetli elleri yürekten kutluyorum." Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Olgunlaşma Enstitülerinin yenilenmesi, ürünlerin "Bohça" markası adıyla dünyaya açılması ve "Türkiye Dokuma Atlası" projeleri sürdürülüyor.