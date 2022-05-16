İmamoğlu’ndan indirime veto: Reklama 849 milyon var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu Saraçhane'de gerçekleşti.



Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirilen oturumda konuşma yapan AK Partili Meclis Üyesi Onur Uygun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti tarafından meclise getirilen ve kabul edilen öğrenci mavi kart ücretlerinin indirimini veto ettiğini belirtti.

"İBB SÜBVANSE ETSİN DİYORUZ"



Uygun yaptığı konuşmada, "İBB Başkanının seçim öncesi İstanbullu gençlerin yanında olacağını belirten İBB Başkanı geçen ay AK Parti grubunun getirdiği öğrenci mavi kart ücret indirimini veto etti. Biz AK Parti grubu olarak öğrencilerimiz için bu ücret indirimini yineliyoruz. Gelin yanlıştan dönün bahane olarak gösterdiğiniz yakıt masrafı giderleri, giderler kaleminin yüzde 18'ine tekabül ediyor. İETT kurumunun bundan sonra zarar etmesin diye bu zammı da İBB sübvanse etsin diyoruz.

Gençler sizden şikayetçi. Gençler size onlara yaptığınızın hesabını 2024'te teker teker soracak" dedi.

AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Reklama 849 Milyon TL ayıran İBB Başkanı, İstanbullu öğrencilerimiz için 463 milyon TL sübvanseyi çok görerek, meclisten geçirdiğimiz 'Öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınması ve İETT'nin sübvanse edilmesi" teklifimizi VETO etti" ifadelerine yer verdi.Konuşmaların ardından ele alınan öğrenci abonman ücret zammının geri alınması teklifi AK Parti tarafından gündeme alındı. Yapılan oylamada teklif oybirliği ile komisyona havale edildi.