AK Partili Kaya: İzmir’in yolları Ay’daki kraterler gibi

"ÇUKURLARA İKİ KÜREK ATMAKTAN ACİZSİNİZ"

Kaya, paylaşımında "CHP'li Soyer, 3.7 Milyar TL harcayarak İzmir'in yollarını yenilediklerini söylemiş. İzmir'in yolları, aydaki kraterler gibi. Şehrin her tarafı çukurlarla dolu. Çukurlara iki kürek mıcır atmaktan acizsiniz, bir de bu açıklamayı yaparak İzmirlilerin aklıyla alay ediyorsunuz!" ifadelerini kullandı.