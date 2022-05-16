AK Partili Kaya: İzmir’in yolları Ay’daki kraterler gibi

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU Genel Müdürlüğünün altyapı çalışmalarının ardından kentin çeşitli noktalarında bıraktığı çukurları kapatmaması vatandaşların tepkilerine yol açtı.
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İZSU'nun tutumuna tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden Soyer'i eleştiren AK Parti'li Kaya; "İzmir'in yolları Ay'daki kraterler gibi." dedi.
"İZMİRLİLERİN AKLI İLE ALAY EDİLİYOR"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir için yapılan yol yatırımları hakkında bilgi vermemesinin ardından AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan tepki gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Başkan Soyer'i eleştiren Kaya, İzmirlilerin aklıyla alay edildiğini öne sürdü.
"ÇUKURLARA İKİ KÜREK ATMAKTAN ACİZSİNİZ"
Kaya, paylaşımında "CHP'li Soyer, 3.7 Milyar TL harcayarak İzmir'in yollarını yenilediklerini söylemiş. İzmir'in yolları, aydaki kraterler gibi. Şehrin her tarafı çukurlarla dolu. Çukurlara iki kürek mıcır atmaktan acizsiniz, bir de bu açıklamayı yaparak İzmirlilerin aklıyla alay ediyorsunuz!" ifadelerini kullandı.