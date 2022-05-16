Küçük Çamlıca Tepesi çöp yığınlarına teslim! İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki var!

KÜÇÜK ÇAMLICA TEPESİ'NDE ÇÖP YIĞINLARI

İstanbul'un nadide yerlerinden biri olan Küçük Çamlıca Tepesi'nde kirliliği ve çöp yığınlarını fotoğraflayan Yılmaz, bu kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi. Çöpe teslim olan Küçük Çamlıca Tepesi ile İmamoğlu'na Yılmaz tepki de gösterdi.