Haberler Gündem Haberleri Küçük Çamlıca Tepesi çöp yığınlarına teslim! İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki var!
Giriş Tarihi: 16.5.2022 11:04 Son Güncelleme: 16.5.2022 11:24

Küçük Çamlıca Tepesi çöp yığınlarına teslim! İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki var!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Küçük Çamlıca Tepesi çöp yığınlarına teslim! İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki var!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana İstanbul’da skandalların ardı arkası kesilmezken bu sefer Küçük Çamlıca Tepesi’ndeki çöp yığınları skandalı yaşandı. Tepede doğa yürüyüşüne çıkan Hukukçular Derneği Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Küçük Çamlıca Tepesi’nin çöğ yığınlarına teslim olduğunu gösteren fotoğrafları çekerek sosyal medyadan paylaştı. Yılmaz İmamoğlu’nu etiketleyip tepki göstererek “Küçük Çamlıca Tepesi İstanbul’un en güzel yerlerinden biridir. Sabahları yürüyüş yapanlar o muhteşem huzuru bilir. Sabah 9.15 olmasına rağmen toplanmayan çöpler bu güzelim yeri çirkinleştiriyor. Bu durum yönettiğin şehre ve insana kıymet vermemektir Ekrem İmamoğlu” dedi. Sosyal medyadan İBB’ye tepkiler sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana İstanbul'da skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer Küçük Çamlıca Tepesi'nde bir skandal yaşandı. Tepede doğa içinde yürüyüşe çıkan Hukukçular Derneği Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Küçük Çamlıca Tepesi'nin çöğ yığınları içerisinde olduğunu gördü.

KÜÇÜK ÇAMLICA TEPESİ'NDE ÇÖP YIĞINLARI

İstanbul'un nadide yerlerinden biri olan Küçük Çamlıca Tepesi'nde kirliliği ve çöp yığınlarını fotoğraflayan Yılmaz, bu kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi. Çöpe teslim olan Küçük Çamlıca Tepesi ile İmamoğlu'na Yılmaz tepki de gösterdi.

"ÇÖPLER BU GÜZELİM YERİ ÇİRKİNLEŞTİRİYOR!"

Yılmaz sosyal medya platformu Twitter'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etiketleyerek tepkisini şöyle dile getirdi:

"Küçük Çamlıca Tepesi İstanbul'un en güzel yerlerinden biridir. Sabahları yürüyüş yapanlar o muhteşem huzuru bilir. Sabah 9.15 olmasına rağmen toplanmayan çöpler bu güzelim yeri çirkinleştiriyor."

"İMAMOĞLU, BU DURUM YÖNETTİĞİN ŞEHRE VE İNSANA KIYMET VERMEMEKTİR"

Yılmaz son olarak İmamoğlu'na seslenerek Küçük Çamlıca Tepesi'ndeki çöplerle ilgili olarak "Bu durum yönettiğin şehre ve insana kıymet vermemektir Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR NASIL YÖNETİLİR BİLMİYORLAR", "REZALET!"

Sevilay Dursun isimli sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterenlerdendi. Dursun "Şehir nasıl yönetilir bilmiyorlar" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Selcen Ezgin isimli sosyal medya kullanıcısı ise çöplerle ilgili şu yorumda bulundu: "Rezalet. Adamın belediyecilikten başka her kolda bezi var. Pi. balon." Sosyal medyadan İBB'ye ve İmamoğlu'na tepkiler sürüyor…

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Küçük Çamlıca Tepesi çöp yığınlarına teslim! İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki var!
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