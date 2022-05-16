Küçük Çamlıca Tepesi çöp yığınlarına teslim! İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana İstanbul'da skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer Küçük Çamlıca Tepesi'nde bir skandal yaşandı. Tepede doğa içinde yürüyüşe çıkan Hukukçular Derneği Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Küçük Çamlıca Tepesi'nin çöğ yığınları içerisinde olduğunu gördü.
KÜÇÜK ÇAMLICA TEPESİ'NDE ÇÖP YIĞINLARI
İstanbul'un nadide yerlerinden biri olan Küçük Çamlıca Tepesi'nde kirliliği ve çöp yığınlarını fotoğraflayan Yılmaz, bu kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi. Çöpe teslim olan Küçük Çamlıca Tepesi ile İmamoğlu'na Yılmaz tepki de gösterdi.
"Küçük Çamlıca Tepesi İstanbul'un en güzel yerlerinden biridir. Sabahları yürüyüş yapanlar o muhteşem huzuru bilir. Sabah 9.15 olmasına rağmen toplanmayan çöpler bu güzelim yeri çirkinleştiriyor."
"İMAMOĞLU, BU DURUM YÖNETTİĞİN ŞEHRE VE İNSANA KIYMET VERMEMEKTİR"
Yılmaz son olarak İmamoğlu'na seslenerek Küçük Çamlıca Tepesi'ndeki çöplerle ilgili olarak "Bu durum yönettiğin şehre ve insana kıymet vermemektir Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.
"ŞEHİR NASIL YÖNETİLİR BİLMİYORLAR", "REZALET!"
Sevilay Dursun isimli sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterenlerdendi. Dursun "Şehir nasıl yönetilir bilmiyorlar" diyerek tepkisini ortaya koydu.
Selcen Ezgin isimli sosyal medya kullanıcısı ise çöplerle ilgili şu yorumda bulundu: "Rezalet. Adamın belediyecilikten başka her kolda bezi var. Pi. balon." Sosyal medyadan İBB'ye ve İmamoğlu'na tepkiler sürüyor…