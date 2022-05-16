Mustafa Sarıgül: Kemal Derviş, Amerika’nın truva atıydı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde Merkez Genel Kurulu (MYK) öncesi düzenlediği basın açıklamasında konuştu.

EYT'lilerin kazanılmış haklarını gasp eden yasanın 1999 yılında, IMF'nin baskısıyla çıktığını belirten Sarıgül, "TDP'nin gündeminde EYT'liler, hep oldu. Çözülene kadar da olacak. Dün EYT'li kardeşlerimin, hak arama mücadelelerine, destek verdim. EYT'lilerin kazanılmış haklarını gasp eden yasa 1999 yılında, IMF'nin baskısıyla çıktı. IMF'nin tetikçiliğini de Kemal Derviş yaptı. Canım genel başkanım, merhum Ecevit'i de, ekonomiyi düze çıkaracak, diye yanılttılar. Merhum Ecevit, yıllar sonra, kemal derviş için, en büyük pişmanlıklarımdan birisidir. 'O şeytani hesaplar içerisindeydi!' dedi. Kurtarıcı diye, mucize adam diye Türkiye'ye gönderilen kemal derviş, ABD'nin truva atıydı. Kendilerini mucize adam, projelerini mucize proje ilan eden Kemal Derviş'in fotokopileri, ABD'nin ve İngiltere'nin truva atları ülkemizin geleceğini ipotek altına almıştır. EYT'lileri mağdur eden yasayı, AK Parti çıkarmadı ancak düzenlemeler yapılması zaruridir" diye konuştu.