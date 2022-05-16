Sosyal medyada yabancılara ikamet izni yayınları yapan 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yaptığı yayınlarda, "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" şeklinde açıklamalarda bulunduğu belirlenen bir danışmanlık şirketiyle ilgili çalışma başlattı.Yapılan çalışmalar kapsamında yayınları yapan kişinin A.E.S. adlı yabancı uyruklu bir kişi olduğu belirlendi. Şahsın Esenyurt'ta bulunan adresine baskın yapan polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Şahısla birlikte M.T.T. adlı bir kişi de bilgisine başvuruldu. Adreste yapılan aramada 2 adet geçici koruma belgesi, Para makbuzları, Suçtan elde edildiği değerlendirilen 3950₺ ve 255$ nakit para, Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.A.E.S. adlı şahısla ilgili, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. Ayrıca şahsın danışmanlık şirketi adı altında faaliyet gösteren işyerinin ruhsatsız olması sebebiyle zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.