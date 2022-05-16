Sosyal medyada yayınlanmıştı... Beş kişi gözaltına alındı...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olan Esenyurt İlçesi'ne bağlı Çınar Mahallesi'nde yaşandı. İddialara ve İstanbul Polisi'nin tespitlerine göre mahalle sakinleri arasında geniş çaplı bir kavga çıktı. Konu sosyal medyaya "Suriyeliler silahla kavga ediyor ve halka rastgele ateş açıyor" şeklinde yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kavganın Suriyeliler arasında değil, mahalle sakinleri arasında meydana geldiği tespit edildi. Yaşları 18'den küçük olan T.Ç. ve İ.A. ile B.S. ve E.S. isimli dört kişinin kavga ettikleri, kavgaya mahalle sakinlerinin de dahil olduğu ve polisler tarafından yalanan arbedenin sona ermesi için havaya uyarı ateşi açıldığı belirlendi. Olaya karışan T.Ç., İ.A., B.S., B.S. ve E.S. isimli beş kişi gözaltına alındı ve haklarında "Kasten Yaralama" suçundan işlem yapıldı. Söz konusu beş kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.