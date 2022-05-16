TEMAD’dan skandal karar: Siyasi rüşvete tepki disiplinlik etti

DAVA SÜRECİNİN BİTMESİ NEDEN BEKLENMEDİ?

Açıklamasında TEMAD Yönetimine cevaplaması için sorular yönelten Sert şunları söyledi:

Dava sürecinin sonuçlanması neden beklenmemiştir? Dava süreci sonucunda, belediye başkanının Şanlı Türk Ordumuza hakaret ettiği kesinleşirse, telafisi olmayan bir süreç yaşanacaktır. Türk Ordusu'na hakaret etmiş birisini taltif edip onurlandıranlar, bu vebalin altından nasıl kalkacaktır? İşte itirazımın temel sebebi budur. Ben ne dernek yöneticilerimizi ne de hakkında iddialar bulunan belediye başkanını hedef almadım. Sadece mahkeme sürecin beklenmesini işaret ettim. Ayrıca tüm kamuoyunun merak ettiği bazı sorular var. Onursal üyelik verilmesine yönelik hangi kriterler gözetilmiştir? Kent Konseyi seçimleri sürecinin bu konuyla bağlantısı var mıdır? Birileri bu olay sebebiyle kendilerine siyasal bir zemin mi hazırlamaktadır? Belediye başkanına bu süreçte onursal üyelik verilmesi, Türk Ordusu'na hakaret davasında kullanılarak, mahkeme heyetinde olumlu kanaat oluşmasına yönelik bir algı oluşturma amacı mı taşıyor? Bugüne kadar TEMAD Gaziemir kimleri onursal üye yapmıştır? Üyesi olduğum TEMAD 'a kimin onursal üye yapıldığını sorgulamak her meslektaşım gibi benim de en doğal hakkımdır.