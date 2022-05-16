TEMAD’dan skandal karar: Siyasi rüşvete tepki disiplinlik etti

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), orduya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya 'onursal üyelik' verdi. 'Onursal üyelik' rozetini Kent Konseyi seçiminde siyaseten birlikte hareket ettiği iddia edilen Dernek Şube Başkanı Yardımcısı Ayhan Aksoy taktı. 'Siyasi rüşvet' olarak değerlendirilen duruma dernek üyeleri tepki gösterdi. Dernek üyelerinden emekli astsubay Mehmet Sait Sert de tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi. TEMAD Gaziemir Şubesi, Sert'i disiplin kuruluna sevk ederek savunma istedi.
Sert; "Yıllarca gururla görev yaptığım Şanlı Türk Ordusu hakkında bu ifadeleri kullandığı iddia edilen bir kişiye dava süreci sona ermeden 'onursal üyelik' verilmesi beni ve birçok arkadaşımı derinden yaralamıştır." dedi.
Sert sözlerini şöyle sürdürdü:
Milli ve manevi değerlerimize, polisimize ve Cumhurbaşkanımıza hakaret ettiği iddia edilen, yaklaşık 2 yıldır devam eden dava sürecinin sonuna yaklaşıldığı bu günlerde TEMAD Gaziemir Şube Yönetimi tarafından taltif edilmesi çok düşündürücüdür. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği kişilerin değil, bu Milletin cefakâr evlatlarının temsil edildiği, kamu yararı olan Türkiye genelinde örgütlü kurumsal bir yapıdır. Üniformasını gurur ve şerefle taşıdığım Şanlı Türk Ordusu'na dil uzattığı iddia edilen bir kişiye, dava süreci bitmeden derneğimiz adına böyle bir üyelik verilmesinin doğru bulmuyorum.
DAVA SÜRECİNİN BİTMESİ NEDEN BEKLENMEDİ?
Açıklamasında TEMAD Yönetimine cevaplaması için sorular yönelten Sert şunları söyledi:
Dava sürecinin sonuçlanması neden beklenmemiştir? Dava süreci sonucunda, belediye başkanının Şanlı Türk Ordumuza hakaret ettiği kesinleşirse, telafisi olmayan bir süreç yaşanacaktır. Türk Ordusu'na hakaret etmiş birisini taltif edip onurlandıranlar, bu vebalin altından nasıl kalkacaktır? İşte itirazımın temel sebebi budur. Ben ne dernek yöneticilerimizi ne de hakkında iddialar bulunan belediye başkanını hedef almadım. Sadece mahkeme sürecin beklenmesini işaret ettim. Ayrıca tüm kamuoyunun merak ettiği bazı sorular var. Onursal üyelik verilmesine yönelik hangi kriterler gözetilmiştir? Kent Konseyi seçimleri sürecinin bu konuyla bağlantısı var mıdır? Birileri bu olay sebebiyle kendilerine siyasal bir zemin mi hazırlamaktadır? Belediye başkanına bu süreçte onursal üyelik verilmesi, Türk Ordusu'na hakaret davasında kullanılarak, mahkeme heyetinde olumlu kanaat oluşmasına yönelik bir algı oluşturma amacı mı taşıyor? Bugüne kadar TEMAD Gaziemir kimleri onursal üye yapmıştır? Üyesi olduğum TEMAD 'a kimin onursal üye yapıldığını sorgulamak her meslektaşım gibi benim de en doğal hakkımdır.
"ASLA KABUL EDİLEMEZ"
Sert, "Şanlı Türk Ordusu'na hakaret ettiği iddia edilen kişinin, mahkeme sonucunda aklanması beklenmeden onursal üye yapılması asla kabul edilemez. Dernek yönetiminin konuyu yeniden değerlendirmesini, yapılan işlemin iptal edilmesinin kurumsal yapıya vereceği zararları engellemesi açısından önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum" dedi.