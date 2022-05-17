Bakan Soylu: 8 ilçede organize, siber ve uyuşturucu konusunda güçlendirme kararı aldık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, terör eylemlerinden kaçak göçe, uyuşturucudan kaçakçılığa kadar her türlü suçun dünyanın pek çok bölgesine yansıyabildiğini belirtti.

Buna karşı kurumlar arası iş birliğini artırdıklarına işaret eden Bakan Soylu, göçü yönetirken insanların ten rengi, inanç ve etnik kökenlerinde ayrım yapmadıklarını söyledi. Soylu, bütün güvenlik başlıklarında zamanın, Türkiye'yi haklı çıkardığını ifade etti.



"POLİSİMİZE TAŞ ATIYORLAR, TOMA'YA TAŞ ATIYORLAR,&NBSP;BUNA SES ÇIKARILMIYOR"

Tunceli'de HDP'li grup ve polis arasında çıkan arbedede 1 polis memurunun yaralandığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı olaya değinen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Düne kadar sözde güya bizim polisimizin hakkını savunlar, bugün ortalık yerde bir terörist cenazesinde. TBMM içerisinde bulunan terör örgütünün organizasyonuyla o Meclis'e giren ve terör sıfatını hak eden milletvekillerinin katılmaması için bir adım atılıyor, polisimiz uyarıyor. Polisimize taş atıyorlar, TOMA'ya taş atıyorlar, çocuğumuzun kafası yarılıyor, çatlıyor, diğerleri yaralanıyor, bunu yapan bir milletvekili. Neyle karşı karşıya kaldığımız çok net bir şekilde biliniyor, buna ses çıkarılmıyor."

"MAKARON YAKALAMASI TOPLAM 4,7 KAT ARTMIŞTIR"

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar, kaçak göçmen, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer olaylara ilişkin verileri paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi: