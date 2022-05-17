Emine Erdoğan, YEDAM Sempozyumu’nda bağımlılıklara karşı uyardı

Bağımlılıkların insanları fiziksel olduğu kadar, zihinsel, ruhsal ve sosyal açıdan da etkilediğine dikkati çeken Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şahsi sandığımız bağımlılık, zaman içinde toplum için büyük bir tehdit unsuruna dönüşür. Dolayısıyla bağımlılıkların farkına varmak, önleyici çalışmalar yürütmek yani sonu bağımlılığa varacak yolları en başında kapatmak hepimizin görevidir. Bağımlılık dediğimizde önce aklımıza birey ve bireyin sıkıştığı bir cendere geliyor. İlk bakışta yalnızca bağımlı kişinin gerek fiziksel gerekse ruhsal sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri görüyoruz. Halbuki bu bağımlılıkların sonu aile içi şiddete, bir ailenin ekonomik felakete uğramasına ve dağılmasına dahi sebep olabiliyor. Toplumsal sonuçlar doğuruyor. Yani bireysel bağımlılıklar, toplumsal huzuru da doğrudan etkiliyor. Birçok bağımlılığın, suça giden kestirme bir yol olduğunu biliyoruz. Bağımlı bireyler yaşamsal işlevlerini kaybederken, tedavi süreci iş gücü kaybına neden oluyor. Ayrıca, sağlık, sosyal güvenlik, adalet ve ceza sistemleri üzerinde ekonomik yük kadar iş yükü de oluşturuyor. Kısacası bireyden başlayarak topluma ve kamuya büyüyerek yayılan bir sorunlar yumağı haline geliyor."

"DÜNYADA HER YIL 7 MİLYONDAN FAZLA İNSAN, TÜTÜN KULLANIMINA BAĞLI HASTALIKLARDAN HAYATINI KAYBEDİYOR"

Emine Erdoğan, bağımlılıkların birçok çeşidinin olduğunu da hatırlatarak, "Mesela dünyada 1 milyarın üzerinde sigara bağımlısı insan olduğu biliniyor. Dünyada her yıl 7 milyondan fazla insan, tütün kullanımına bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Bu hastalıkların hepsi önlenebilir hastalık kategorisinde. Sigara kullanımı o kadar yaygın halde ki dünyada 700 milyon çocuk sigara dumanına maruz kalıyor. Sigara kullandığı için değil dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybeden çok fazla insan var. İşin kötüsü, bu bağımlılık türü toplum tarafından da kabul görüyor. Öyle ki 'sigara molası' diye bir olguyu kültüre yerleştiren bir anlayış geliştirmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

Aynı şekilde alkol bağımlılığının, çeşitli kanserlerden ruhsal bozukluklara kadar 60'a yakın hastalığa neden olduğunu, şiddet, suça eğilim, trafik kazaları, ekonomik ve sosyal sorunlar gibi yıkıcı etkileri olan sonuçlar doğurduğunu anlatan Emine Erdoğan, bunların bağımlı olan kişiden çok daha fazla insanı tehdit eden sonuçlar olduğunu dile getirdi.

Emine Erdoğan, "Bağımlılıkları mutlaka halk sağlığı bakımından da değerlendirmemiz gerekiyor. Madde bağımlılıklarının tuzağına düşürdüğü insanları, aileleriyle beraber tarifsiz bir felakete sürüklediğini biliyoruz." görüşünü paylaştı.

2017'de danışanların anneleriyle bir araya gelip, acı dolu insan hikayeleri dinlediğini anımsatan Emine Erdoğan, "Ne acı ki, bağımlılıkların pençesinde ömür sürenlerin yaş ortalaması her geçen gün daha da düşüyor. Hatta çocuk yaştaki evlatlarımızın hayatları kararıyor." sözlerini sarf etti.

Bağımlılıkların çeşidini arttırdığını, şeklinin değiştiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Değişen dünya, beraberinde yeni bağımlılıklar üretiyor. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin bizatihi kendisi artık bir bağımlılık oldu. Bilinçsiz ve aşırı internet kullanımı, sosyal medya, dijital oyun, çevrim içi alışveriş, çevrim içi kumar gibi birçok yeni bağımlılığı hayatımıza soktu. Dünya Sağlık Örgütü, 2018'de dijital oyun bağımlılığını 'ruhsal sağlık problemi' kategorisine aldı ve 'oyun rahatsızlığı' olarak isimlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.