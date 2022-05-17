Kaftancıoğlu, önce çarkçı genel başkanınızı protesto et!

KAFTANCIOĞLU, ÇEVRE KATLİAMI VARMIŞ GİBİ AÇIKLAMA YAPTI!

Bakan Kurum'un bu açıklamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) farklı iddialarda bulunarak çevre katliamı yapıldığı, Atatürk düşmanlığı yapıldığı gibi iddialarda bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya platformu Twitter'dan havalimanında millet bahçesi yapılacağından söz etmeden çevre katliamı varmış gibi bir açıklama yaparak, "Yarın saat: 11.00'de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAFTANCIOĞLU, ÖNCE ÇARKÇI GENEL BAŞKANINIZI PROTESTO EDİN!"

AK Parti MDK Başkanı ve Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise Kaftancıoğlu'nun çevre katliamı varmış gibi yaptığı açıklamasına sosyal medyadan Kaftancıoğlu'nu etiketleyerek şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu 5 Haziran 2018'de CNN Türk'te katıldığı programda, Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alana yapılacak Millet Bahçesi projesinin/fikrinin kendilerine ait olduğunu, iktidarın bu projeyi çaldığını iddia etmişti! Önce çarkçı genel başkanınızı protesto edin!"

MİLLET BAHÇESİ PROJESİ KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ VİDEO ÇOKÇA PAYLAŞILDI

Kılıçdaroğlu'nun dört yıl önce Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alana yapılacak Millet Bahçesi projesinin/fikrinin kendilerine ait olduğunu, iktidarın bu projeyi çaldığını iddia ettiğine yönelik sözleri sosyal medyada da çokça paylaşıldı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TEK BİR TANE DOĞRU İŞİ YOK... GERÇEKTEN YAZIK!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Atatürk Havalimanı millet bahçesi projesinin kendi projesi olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını Özel'den paylaşarak Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Varank sosyal medya hesabından, "Bozuk saat bile günde iki kez doğrusunu gösterirken, Kılıçdaroğlu'nun tek bir tane doğru işi yok... Gerçekten yazık!" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2018 yılında katıldığı TV programında yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "(…) Havalimanını millet bahçesi olarak düşünüyor. Bizim telefonlarımızı dinledikleri için orayı ne yapacağımızı onlar kalkıp böyle bir açıklama yapıyorlar. Biz oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı, binalarımızın şekli bile dahil üzere… Büyükşehir belediye başkanımız açıklayacak. Bu önemli bir iddia. Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'nin tüm planları fotoğraflarıyla beraber nerede neyin yapılacağı hazırlandı. Yer aynı. Onların projelerini bilmiyoruz. Bizim projemiz olağanüstü güzel proje. (…)