Metrodaki güvenlik zafiyetine ihmal davası

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çeken Emrah Yılmaz'ın dehşeti yaşattığı olayın ardından ikinci bir dava açıldı. Yılmaz hakkında yargılama sürerken, olayda en çok konuşulan noktalardan biri olan güvenlik zafiyetiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. "Elinde bıçakla nasıl metroya girdi", "Olay yerinde güvenlik açığı mı vardı" soruları Başsavcılığın titiz çalışması sonrası yanıt buldu.
MAĞDUR KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 24 Kasım 2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro hattındaki Huzurevi durağından metroya binen Emrah Yılmaz Nilgün Mihdiye Damgacı ile kızı Seda Damgacı'ya saldırdı. Olay hafızalara kazınırken anne Damgacı "metroya bıçakla girerek güvenlik zafiyetine neden olan görevlilerden şikayetçiyim" dedi.
GÜVENLİK GÜVEN VERMEDİ
Soruşturma kapsamında kamera görüntüleri titizlikle izlendi. Saldırgan Emrah Yılmaz'ın üzerinde bulunan bıçakla Huzurevi metro istasyonunda önce turnikelerden ardından da dedektörden geçip metroya bindiği belirlendi. Saldırganın geçiş yaptığı sırada kapı dedektörünün sinyal verdiği ve sinyal üzerine gerekli işlemleri yapması gereken güvenlik görevlisinin yerinde olmadığı ve işlem yapmak için durdurmaması da dikkat çekti. Dahası Okan B. olduğu belirlenen güvenliğin turnikelerin yanında elinde bulunan cisimle meşgul olduğu masasının üzerinde veya elinde el dedektörü de bulundurmadığı ortaya çıktı.
MESLEKTAŞI KUSURUNA DİKKAT ÇEKTİ
Olayı Bostancı istasyonunda duran trenden inen yolcuların bildirmesi üzerine ilk olarak oradaki özel güvenlik Ünsal A.'nın kumanda merkezine bildirdiği anlatılan iddianamede, güvenliğin tanık olarak ifadesinin alındığı kaydedildi. Turnikelerden geçen yolcuların ilk olarak kapı dedektöründen geçtiğini anlatan güvenlik görevlisi, "Eğer sinyal verirse yolcuya durmasını, metal bir eşyası olup olmadığını sorarız. Güvenlik noktasında olması gereken el dedektörü ile çantasını kontrol ederiz. Suç teşkil eden alet olunca da güvenlik şefimize bildirip yolcunun geçişini engelleriz. Her istasyondaki güvenlik görevlilerinin güvenlik masasının yanında beklemesi gerekir. El dedektörü de bulunmalıdır" diyerek meslektaşının kusuruna dikkat çekti.
"GÖREVİNİ SAVSAKLADI, BIÇAKLI ŞAHSIN GİRİŞİNE ENGEL OLAMADI"
Metro istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinden sorumlu güvenlik şefi Ahmet K. de personelinin hatalarını gözler önüne serdi. Kapı dedektörünün sinyal vermesine rağmen görevlisinin görev yerinde durmayıp turnikelerin bulunduğu noktada durduğunu ve personelin görevini savsakladığını ifade etti. "Bıçaklı şahsın girmesine engel olamamıştır. Burada tamamen kusurludur. Şirket tarafından yapılan disiplin soruşturmasında yevmiye cezası verildi" diye ekledi.
ÇELİŞKİLİ "YETKİM YOK" İFADESİ
Savcılık soruşturma kapsamında İBB'ye bağlı Metro İstanbul A.Ş. ile de yazışma gerçekleştirdi. İBB, özel güvenlik görevlilerinin İstgüven Güvenlik A.Ş personeli olduğunu, bu güvenlik görevlilerinin sözleşme kapsamında istasyonlarda faaliyet gösterdiklerini kaydetti. Hakkında disiplin soruşturması da başlatılan güvenlik görevlisi Okan B. ise ifadesinde, Emrah Yılmaz'ın kendisinin nöbet noktasından geçtiğini ancak tartışmanın kendi bölgesinde olmadığını belirterek, "Kanunen geçen yolcularda elle arama-kontrol yapma yetkim yok. Bıçağı fark etmem mümkün değil. Dedektör sinyal vermedi. Telefonla meşguldüm ama annemin sağlık sorunları vardı ve evden bilgi almam gerekiyordu" dedi. Bir başka ifadesinde ise HES kodu kontrolü için elinde telefon bulundurduğunu söyledi. Güvenlik görevlisi "yetkim yok" dese de savcılık, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği yetki ve sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.
DİKKAT ÇEKİCİ "İHMAL TESPİTİ"
Savcılığın özel güvenlik görevlisinin ifadesindeki çelişkiye vurgu yaptığı iddianamede, suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğinin altını çizdi. Bıçağa karşı duyarlı olmadığı yönündeki savunmasının da kabulünün mümkün olmadığını kaydeden savcılık, "Görevi gereği olması gereken yerde bulunmaması ve elinde telefonla uğraşması nedeniyle dedektörde yanan kırmızı ikaz lambasını görmedi. Gerekli işlemleri yapması gerekirken görev yerinde bulunmayarak turnikelerin yanında telefonla meşgul olup görev ve sorumluluklarını yerine getirmekte ihmali davranışta bulundu. Diğer yolcuların metroya girişi esnasında da herhangi bir önleyici tedbire başvurmaksızın yolcuların can ve mal güvenliğini sağlama konusunda görevinin gereklerini yapmakta ihmal gösterdi" dedi. "Görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapsini talep etti.