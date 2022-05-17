Metrodaki güvenlik zafiyetine ihmal davası

ÇELİŞKİLİ "YETKİM YOK" İFADESİ

Savcılık soruşturma kapsamında İBB'ye bağlı Metro İstanbul A.Ş. ile de yazışma gerçekleştirdi. İBB, özel güvenlik görevlilerinin İstgüven Güvenlik A.Ş personeli olduğunu, bu güvenlik görevlilerinin sözleşme kapsamında istasyonlarda faaliyet gösterdiklerini kaydetti. Hakkında disiplin soruşturması da başlatılan güvenlik görevlisi Okan B. ise ifadesinde, Emrah Yılmaz'ın kendisinin nöbet noktasından geçtiğini ancak tartışmanın kendi bölgesinde olmadığını belirterek, "Kanunen geçen yolcularda elle arama-kontrol yapma yetkim yok. Bıçağı fark etmem mümkün değil. Dedektör sinyal vermedi. Telefonla meşguldüm ama annemin sağlık sorunları vardı ve evden bilgi almam gerekiyordu" dedi. Bir başka ifadesinde ise HES kodu kontrolü için elinde telefon bulundurduğunu söyledi. Güvenlik görevlisi "yetkim yok" dese de savcılık, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği yetki ve sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.