NATO üyeliklerine ‘evet’ demeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun dün Külliye'de baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından iki ülke arasında 15 anlaşma imzalandı. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı Ortak Bildirisi'ni ise Erdoğan ile Tebbun imzaladı. Erdoğan, ortak basın toplantısında, "Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO'ya üyelik konusunda sizinle görüşmeye hazır olduğunu söyledi, bu konuda bir resmi talep geldi mi ve takvim belirlendi mi? Yine NATO'ya üyelik konusunda İsveç'ten bir heyetin Ankara'ya geleceğini biliyoruz. Her iki ülke ile yapılacak görüşmelerde Türkiye'nin tutumu ve beklentileri ne olacak?" sorusu üzerine şunları kaydetti:Her iki ülke ile ilgili de gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Fakat çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Bakın her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp 'Biz karşıyız' deseler bile, ki tam aksini, teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var.Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız, bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı. Şimdi ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Peki NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu, veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı, kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız?İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi, parlamentolarında teröristleri getirip orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz?Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz. Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin adeta temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna 'evet' demek mümkün değil ve bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar. Başkan Erdoğan, "Cezayir ile farklı stratejik ne tür anlaşmalar hayata geçirilebilir?" sorusu üzerine de şu ifadeleri kullandı:Öncelikle savunma sanayiinde atacağımız adımlar önem arz ediyor ve savunma sanayii tabii dar bir kalıp içerisinde ifade edilebilecek alan değil. Burada şu anda görüşme halinde olan firmalarımız var, başta TUSAŞ olmak üzere. Bunun dışında yine görüşme halinde olan özel sektör firmalarımız var ve bütün bunlarla beraber çok daha önemlisi denizde ve karada birçok firmamızın Cezayir ile görüşmeleri devam ediyor. Bu görüşmelerle birlikte bir defa işin savunma sanayii bölümünü biz askeri ilişkiler başlığı altında ele aldık.Görüşmede siyasi noktada uluslararası bütün diplomatik ilişkilerde iki ülkenin ortak hareket etme konusu ele alındı. Sayın Başkan örneğin Filistin'i gündeme getirdi, Libya'yı gündeme getirdi, bütün bu alanlarda beraber hareket etme ve bunu tabii her an genişletme, bunları da ilgili bakanlarımızın birbirleriyle yapacakları görüşmelerle genişletme... Stratejik iş birliği anlaşması demek aslında dışişleri bakanlarımızın sekreteryasında yıl boyu bakanlarımızın birbirleriyle yaptıkları çalışmalar ve bir yıl Türkiye, bir yıl Cezayir'de olmak üzere Cumhurbaşkanlarının riyasetinde de bu toplantıları bugün olduğu gibi devam ettireceğiz. Bu şekilde de alanların ne gibi genişlediğini, bakanların ne gibi çalışmalar yaptığını da değerlendirme fırsatımız olacak.BAŞKAN Erdoğan, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u törenle karşıladı. Tebbun'un bulunduğu makam aracını Külliye önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Tebbun, merdivenlerde Türkiye ve Cezayir bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. İki lider oldukça samimi görüntüler verdi. Erdoğan, Tebbun onuruna resmi akşam yemeği verdi. Tebbun'un ziyareti, 17 yıl sonra Cezayir'den Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. Dönemin Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, Şubat 2005'te Türkiye'yi ziyaret etmişti. Türkiye'den Cezayir'e cumhurbaşkanlığı seviyesindeki son ziyaret ise Ocak 2020'de Erdoğan tarafından yapıldı.EKONOMİKve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. 2020 yılındaki ziyaretimde 5 milyar dolar hedefini belirlemiştik. Ticaret hacmimizi salgına rağmen bir önce yıla oranla yüzde 35 arttırarak 4.2 milyar dolar düzeyine ulaştırdık. Bugün çıtayı yükseltip yeni hedef belirledik, o da 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.Türkiye olarak her konuda Cezayirli kardeşlerimizin yanındayız. Ekonomik işbirliğimizin lokomotiflerinden biri olan yatırımcılarımız bu süreci yakından takip ediyor.Bin 400'ü aşkın Türk firması, Cezayir ekonomisinin gücüne güç katıyor. Cezayir'i üretim üssü olarak gören ve yatırımlarını ülkenize yönlendiren firmalarımıza desteğinizin süreceğinden eminim.CEZAYİR Cumhurbaşkanı Tebbun da şunları kaydetti:İkili görüşme gerçekten kapsamlı ve verimliydi. Sayın Cumhurbaşkanı, Türk yatırımlarının Cezayir'deki hacminin 5 milyar dolara ulaştığını ifade etmişti. Ben şu an bu yatırım oranını 10 milyar ve üzerine ulaşacağına inanmaktayım.Temellerini atmaya çalıştığımız siyasi ve ekonomik strateji bağlamında çok önemli ve verimli görüşmeler yaptık. İki yıldan beridir ortaya koyduğumuz yol haritasının ne aşamaya geldiğine bakmış olduk. O ziyaretin çok önemli meyveleri oldu.Tekstil sektörünü söyleyebilirim, demir çelik sektörünü söyleyebilirim. Bu yıl itibariyle Cezayir'den 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Tüm alanlar sektörler ilişkilerimizin geliştirilmesi ve işbirliğinin tesisi için büyük potansiyellere sahiptir. Beklediğimiz dinamizmle tarihi ilişkilerimizi katarak iki kardeş ülkeyi daha iyi noktalara ulaştırabiliriz.