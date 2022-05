YenimahalleBilim ve Sanat Merkezi'nde BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 20 yılda eğitime erişim ve eğitimin demokratikleşmesinin önündeki engellerin kalktığını ve bu dönemde ilk kez kız çocukların okullaşma oranlarının erkek çocukların sayısını geçtiğini söyledi. Bilim sanat merkezleriyle ilgili üç hedeflerinin bulunduğuna dikkat çeken Özer, "Bilim sanat merkezlerimiz, eğitim-öğretim dönemi içerisinde özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeye katkı veren birimler. İlk kez bu yaz itibarıyla bilim sanat merkezlerinde sadece bilim sanat merkezine seçilmiş öğrenciler değil, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız" dedi. Yaz okulunda iki ders olacağını belirten Özer, "Biri bilim, ikincisi sanat. Okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltmak için kullandığımız bir mekanizma var, destekleme ve yetiştirme kursları. Artık bilim sanat merkezlerimizi de destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında alıyoruz. Öğretmenlerimiz, bilim sanat merkezindeki öğretmenlerimiz de bu kapsamda tüm öğrencilerimize yaz okullarında bilim ve sanat ile ilgili hazırlamış oldukları programı paylaşacaklar. Yani biz artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece akademik eğitim-öğretim yılına değil 12 aya bakacağız ve gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Her zaman gençlerimizin akademik gelişimi, kültür, sanat, medeniyet bilinci, Türkiye'nin nereye doğru gittiği, Türkiye'nin iddiaları hepsini kapsayacak, içselleştirerek şekilde her daim yanında olup her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.