15 hâkim ve savcıya FETÖ ihracı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, bu hafta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen hakim ve savcılar için toplandı. 4 gün süren Genel Kurul toplantısında, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları ve tanık beyanları ile tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraçları görüşüldü. Özlük dosyasındaki bilgiler, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin açılan soruşturma ve kovuşturmadaki ifadeler ile ilgililerin savunmaları doğrultusunda toplam 15 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verildi. Öte yandan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturmasında bircok ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.