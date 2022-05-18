Akdeniz’de müsilaj var mı? Araştırma bir yıl sürdü: Sonuçlar açıklandı

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu

İnceledik. Suyun fiziki ve kimyasal durumunu tespit ettik, raporladık. Ekibimiz raporları değerlendirdi. Müsilaj olma ihtimali var mı diye değerlendirdik. Bir sıkıntı yok. Müsilaj ve kirlilik sorunumuz yok. Tatilciler gönül rahatlığıyla denize girebilir ki giriyorlar da" dedi.