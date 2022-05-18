BAE’ye taziye ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle gittiği Abu Dabi'de, BAE'nin yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından karşılandı. Erdoğan, havalimanında bir araya geldiği Nahyan'a sarılarak üvey kardeşinin ölümünden dolayı taziyelerini iletti.Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da Abu Dabi'ye gitti.