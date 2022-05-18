Bakan Soylu: Uyuşturucu için gittik, patlayıcıyla karşılaştık

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K. tutuklanmıştı. O polisin nasıl yakalandığıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli detaylar açıkladı.

O POLİSİ ASENA YAKALADI

Narkotik Suçlarıyla Mücadele kapsamında kurulan Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) programı hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, mücadele için hazırlanmış yerli ve milli ilk suç analizi platformuyla 3 bin 594 suçlu yakalamasının gerçekleştiğini kaydetti. Programın Narkotik suçlarıyla mücadelenin yanı sıra Asayiş ve Terör olayları açısından da başarılı olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak görev yapan polis memurunun yaptığı araçta ele geçirilen 52 kilo 500 gram patlayıcı maddenin de ASENA programı sayesinde yakalandığını açıkladı.

"MİLYONLARCA VERİ BİRBİRİYLE ÇALIŞTIRILIYOR"

Programa ilişkin Bakan Soylu şunları kaydetti : "ASENA tam bir yapay zeka programı. Milyonlarca veri birbiriyle çalıştırılıyor. Bir kişi hiç gitmediği Hakkari'ye Şırnak'a gidiyorsa, kalmadığı bir yerde otelde kalıyorsa program bunların analizini yapıyor. Başka binlerce verilerle karşılaştırılıyor. Kullanmadığı farklı güzergahlar kullanıyorsa, o dikkatle takibe alınıyor. Programın verdiği 10 alarmdan 4'ünde suç ile karşılaşıyoruz. Bu çok büyük bir orandır. Polis memuru Hakkari'de 52,5 kilogram patlayıcıyla yakalanmıştı. Biz o polisi Asena programıyla yakaladık. Biz bu kadar büyük bir patlayıcıyı bu programla yakalamamalıydık. Asena programı bizi uyardı, alarm verdi. Burada bir kaotik durum var dedi. Biz uyuşturucu için gittik, 52.5 kilogram patlayıcıyla karşılaştık. Asena programı kamu düzeni ve devlet güvenliği için çok önemlidir. ASENA bizim yeni çocuğumuz. Bu programı yazan Narkotik Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum"