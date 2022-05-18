Başkan Oğuz’dan Mansur Yavaş’a zabıta tepkisi: İdari soruşturma açıp, savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir

"SÖZÜNÜ KESEBİLİR, AMA AŞAĞILAYAMAZ"

İlk oturumu tekrar bir daha izledim ve üzüldüm. Şimdi şu kürsüye gelen insanlar yaşını başını almış insanlar. Aramızda avukatlar, öğretmenler, esnaflar var. Bu insanlar burada nasıl konuşulacağını herkesten iyi bilir. Tabi ki meclis başkanı hatibin sözünü kesebilir, ama aşağılayamaz. İlk oturumda bizim hiçbir arkadaşımız konuşmamıştı. Gündemle ilgili hiçbir arkadaşımız söz alıp kürsüye gelmedi. Ama Mansur Bey peşinen, ben konuşacağım, dinleyeceksiniz sonra ben gideceğim, sonra siz ne konuşursanız konuşun niyetindeydi. Konuşacak ortamı gerecek belli…

"YANGINA KÖRÜKLE GİDİYOR"

Sizler, bizler bu meclis salonuna gelebilmek için vatandaştan kapı kapı dolaşıp oy istedik. Sonuçta vatandaşta bizi buraya oturttu. Tesadüfen geçerken buraya gelmedik. Bizler atanmış değil, seçilmiş insanlarız. Allah'ınızı severseniz, şu kapıda zabıta ekibi tetikte bekliyor. Sanki bir işaret verilecek ve meclise hücum edecekler… Mansur Bey de o işareti vermedi Allah'ın işi. Bekliyorlar bir işaret. Mansur Bey, bir diyor iki diyor, onlar hadi. Tam şuraya kadar gelmişler kızdım üzüldüm. Buradaki insanlar zabıtayla baskı altına alınabilir mi bu doğru mu? Sonra Mansur Bey 'çıkın çıkın, ben daha çağırmadım' dedi. Kayıtlarda da var. Çağırmadan zabıtanın bu salona girmesi suçtur. İdari olarak mutlaka soruşturma açması gerekir. Hatta idari soruşturmanın neticesinde de savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir. Zabıta meclise müdahale edemez. Meclis yönetmeliğinde, 'başkan asayişi ve düzeni sağlayabilmek için görevlileri salona alabilir' diyor. Ama bu bir acziyet ifadesidir. Salondaki herkes meclisi başkanın yönettiğini bilir. Ama başkan salona hakim olamıyorsa bu bir yönetim zafiyeti değil midir? Buradaki tansiyonu düşürmek zabıtanın değil, Mansur Yavaş'ın görevidir. Ama Mansur Yavaş bu tansiyonu düşürmek yerine, sürekli yangına körükle gidiyor…