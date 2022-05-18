‘Evlatlarımızı İsveç füzesi şehit etti’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliğine itiraz ettiği İsveç, Amerika'yla birlikte geliştirdiği zırh delici özelliği de bulunan AT-4 tanksavar füzelerden binlercesini Suriye'de PKK/YPG'ye gönderdi. 26 Nisan'da Kuzey Irak'ın Zap Vadisi'nde devam eden "Pençe- Kilit" operasyonu sırasında pusu kuran teröristler, askeri konvoya AT-4 tanksavar füzeleriyle saldırdı.Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz ile Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın şehit olduğu saldırıda, 3 asker de yaralandı. Şehit Sözleşmeli Er Canlı'nın babası Emin Canlı "Teröre destek veren devletlerin bizimle işi yok. Benim oğlum onların silahıyla şehit edildi. Sadece NATO'ya değil, Birleşmiş Milletler'e de alınmamaları lazım" dedi. Anne Zahide Canlı ise, "Bir şehit annesi olarak ellerim onların yakasında olacak" dedi.Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz'ın babası Sinan Korkmaz'da, "Oğlum, söz konusu ülkelerin teröristlere verdiği silahlarla şehit edildi. Onlar, yıllarca PKK terör örgütünü destekledi, halen de destekliyorlar. Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin de bu kararının destekçisiyiz" dedi. İsveç'in "DEAŞ'la mücadele için YPG'ye gönderiyoruz" dediği silahlardan onlarcası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, sığınaklarda ele geçirildi.