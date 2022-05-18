‘Kılıçdaroğlu Boşnaklardan özür dilesin’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Bosna direnişinin sembolü Aliya İzzetbegoviç için kullandığı sözler nedeniyle tepki gösterdi. "Kılıçdaroğlu'nun, Bosna direnişinin sembolü olan merhum Aliya İzzetebegoviç'in karargâhı için 'mağara' ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır" diyen Çelik, şunları kaydetti: "Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır. Kılıçdaroğlu'nun Boşnak kardeşlerimizden, Bosna'ya gönül vermiş herkesten ve merhum Aliya'nın aziz hatırasından özür dilemesi gerekir. Bosna direnişinin aziz şehitlerine bir kere daha rahmet diliyoruz. Tüm Boşnak kardeşlerimize selamlarımızı sunuyoruz. O karargâh bir mağara değil, insanlık onurunun can pahasına savunulduğu bir mekândı. Onur, özgürlük ve haysiyet için ölümü göze almış canların kalesiydi. Aliya'ya selam olsun."