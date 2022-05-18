Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Afrin'de canlı bomba teröristler böyle yakalandı! Patlatmalarına ramak kala müdahale...
Giriş Tarihi: 18.5.2022 16:16 Son Güncelleme: 18.5.2022 16:57

SON DAKİKA: Afrin'de canlı bomba teröristler böyle yakalandı! Patlatmalarına ramak kala müdahale...

SON DAKİKA: Afrin’de canlı bomba teröristler böyle yakalandı! Patlatmalarına ramak kala müdahale...

Son dakika haberine göre; Afrin'i kana bulamak için harekete geçen iki kadın terörist emniyet güçlerince yapılan baskın ile yakalandı. Saldırı hazırlığındaki teröristlerin üzerindeki bombalar etkisiz hale getirilirken, PKK'lı teröristler gözaltına alındı. İşte o anlara ilişkin dikkat çeken kareler...

Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist emniyet güçlerince son anda yakalandı. Kadınların üzerindeki bomba imha edildi.

SON DAKİKA: AFRİN'DE CANLI BOMBA TERÖRİSTLER YAKALANDI

Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda;

SON DAKİKA: Afrin'de eylem hazırlığındaki 2 canlı bomba yakalandı! | Video

2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrine geleceği bilgisi elde edildi.

Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada;

• Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli,

•Toplam 5,6 kg C4 tipi plastik patlayıcı yüklü,

• Demir bilyelerle güçlendirilmiş,

• 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan,

• *Canlı bomba yeleği ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Afrin'de canlı bomba teröristler böyle yakalandı! Patlatmalarına ramak kala müdahale...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA