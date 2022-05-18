SON DAKİKA: Afrin’de canlı bomba teröristler böyle yakalandı! Patlatmalarına ramak kala müdahale...

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda;

SON DAKİKA: Afrin'de eylem hazırlığındaki 2 canlı bomba yakalandı! | Video

2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrine geleceği bilgisi elde edildi.