Son dakika: Askerimizi şehit eden füze İsveç’ten! PKK-YPG’ye açık destek

TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKE DESTEKLENMESİN

Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın babası Emin Canlı "Teröre destek veren devletlerin bizimle işi yok. Onlara destek verilmemeli. Oğlum, onların silahıyla şehit edildi. Başka evlatlarımızın ölmemesi için onlara asla destek verilmemesi gerekiyor. Sadece NATO'ya değil, Birleşmiş Milletlere de alınmamaları lazım. Hükümetimiz, kesinlikle kabul etmesin" derken, şehidin annesi Zahide Canlı ise, terör örgütü PKK ve destekçilerini şiddetle kınadığını belirterek, "PKK, dış ülkelerin desteği ile çocuklarımızı şehit etti. Bir şehit annesi olarak ellerim onların yakasında olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız da onlara gereken cevabı verdi" diye konuştu.