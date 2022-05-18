Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net NATO mesajı: Güvenlik endişelerimiz giderilmeli
Giriş Tarihi: 18.5.2022 20:52 Son Güncelleme: 18.5.2022 21:44

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net NATO mesajı: Güvenlik endişelerimiz giderilmeli

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan çok net NATO mesajı: Güvenlik endişelerimiz giderilmeli

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin önemli açıklamlarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli" dedi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu'nun  NATO mesajı sonrası ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini", ABD'nin de süreçte rol oynadığını belirtti.

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi sırasında açıklamalarda bulundu.

Görüşmede ikili görüşmelere odaklanacaklarını ve ABD ile anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü ele alacaklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa ilişkin, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bir kez daha şunu gösterdi, Türkiye ve ABD dost ve ittifak olarak daha iyi iş birliği yapmalı. Bu sadece bizim değil bölgemizde ve ötesindeki dost ve müttefiklerimizin de beklentisi." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ KARŞILANMALI"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularına ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye, bu savaş başlamadan önce dahi NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. Bu iki ülkenin olası NATO üyeliklerine ilişkin bizim de meşru endişelerimiz var. Onlar terör örgütlerini destekliyorlar. Savunma ürünleri ihracatı konusunda da kısıtlamalar var. Biz endişelerimizi açıkladık, iki meslektaşımla da Berlin'de konuştum. Güvenlik endişelerini anlıyoruz ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri karşılanmalı."

Bakan Çavuşoğlu'nun NATO mesajı sonrası ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini", ABD'nin de süreçte rol oynadığını belirtti.

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net NATO mesajı: Güvenlik endişelerimiz giderilmeli
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