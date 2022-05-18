Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT ve TSK'dan Gara'da nokta operasyon: 3 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 18.5.2022 16:51

Son dakika: MİT ve TSK'dan Gara'da nokta operasyon: 3 terörist etkisiz

Son dakika: MİT ve TSK’dan Gara’da nokta operasyon: 3 terörist etkisiz

Son dakika haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MİT ve TSK'dan Gara'da nokta operasyon: 3 terörist etkisiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA