Son dakika: MİT ve TSK’dan Gara’da nokta operasyon: 3 terörist etkisiz

Son dakika haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.