Terörden arındırılan Cudi Dağı eteklerinde raket sesleri! Şırnak’ta tenis sesleri yankılanacak

Turnuvada 44 erkek 37 kız olmak üzere 81 sporcu mücadele ediyor. Şırnak Üniversitesi Yerleşkesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen Cudi Cup 22 Mayıs'a kadar sürecek. Organizasyonda Türkiye, Rusya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan, İngiltere ve Litvanya'dan sporcular şampiyonluk için korta çıkıyor.
KASAPOĞLU: GENÇLİĞİ KARARTAMADILAR
Bakan Mehmet Kasapoğlu, hayalin gerçeğe dönüşmesinin heyecanının yaşandığını, gençliği karartmaya çalışanlara izin vermediklerini vurguladı.
Bölgenin terörden arındırıldığına dikkat çeken Kasapoğlu, "Bu topraklarda millet, devlet el ele mücadele verdik. Canından geçenler oldu. Yapılamaz deneni birlikte gerçekleştirdik. Aşılamaz denilenleri aştık. Tüm kumpasları birlikte yendik" ifadesini kullandı.
BÖLGE DOSTLUĞUN VE KARDEŞLİĞİN ADRESİ OLDU
Bu dağlarda mutluluğun huzurun türkülerinin söylendiğini belirten Kasapoğlu, "Bölge raket sesleriyle gençlerin gülümsemeyle yankılandığını vurguladı. Kasapoğlu turnuvanın Şırnak için ilk uluslararası organizasyon olduğuna değinerek, turnuva hakkında şöyle konuştu: "Cudi'de manzara eşliğinde en dinamik tesisi inşa ederek farklı ülkelerden insanları bir araya getirdik. Tesiste 6 tenis kortu var. Ulusal tenisle adım atmıştık. Cudi'de raket sesleri yükselecek demiştik. Hayal gerçekleşti. Şu an turnuvada 32 uluslararası sporcu olmak üzere toplam 81 sporcu var. Dostluğun ve kardeşliğin örneklerini verirken rekabeti ortaya koyacaklar. Cudi Cup'ı gelenekselleşen marka haline getireceğiz."
ŞIRNAK'TA BÖYLE FESTİVALİ HAYAL EDEMEZDİK
Genç tenisçiler turnuva hakkındaki görüşlerini şu şekilde dile getirdi:
Tenisçi Ece Karanya: 6 yıldır tenis oynuyorum. Burada oynamak ayrı bir keyif. Türkiye için çok önemli bir festival.
Tenişçi Leyla Urgancılar: Şırnak'ta böyle bir organizasyon yapılacağını hiç hayal edemezdim. Büyüleyici bir turnuva.
Tenisçi Şenay Büyük: İstanbul'dan geliyorum. Yaklaşık 9 yıldır tenis oynuyorum. Burada olduğum için oldukça heyecanlıyım.