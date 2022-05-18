Terörden arındırılan Cudi Dağı eteklerinde raket sesleri! Şırnak’ta tenis sesleri yankılanacak

Turnuvada 44 erkek 37 kız olmak üzere 81 sporcu mücadele ediyor. Şırnak Üniversitesi Yerleşkesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen Cudi Cup 22 Mayıs'a kadar sürecek. Organizasyonda Türkiye, Rusya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan, İngiltere ve Litvanya'dan sporcular şampiyonluk için korta çıkıyor.

KASAPOĞLU: GENÇLİĞİ KARARTAMADILAR

Bakan Mehmet Kasapoğlu, hayalin gerçeğe dönüşmesinin heyecanının yaşandığını, gençliği karartmaya çalışanlara izin vermediklerini vurguladı.

Bölgenin terörden arındırıldığına dikkat çeken Kasapoğlu, "Bu topraklarda millet, devlet el ele mücadele verdik. Canından geçenler oldu. Yapılamaz deneni birlikte gerçekleştirdik. Aşılamaz denilenleri aştık. Tüm kumpasları birlikte yendik" ifadesini kullandı.