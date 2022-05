Türkiye’nin ilk başörtülü valisi göreve başladı

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

TÜRKİYE'DE İLK: TARİHE GEÇTİ



Kararnamede en dikkat çekici isim Kübra Güran Yiğitbaşı oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valiliği'ne atandı. Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçti.

VALİ YİĞİTBAŞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Akşam saatlerinde Afyonkarahisar Valiliği'ne gelen Yiğitbaşı, protokol üyeleri ve daire müdürleri tarafından karşılandı. Tören mangasını selamladıktan sonra valilik önünde bekleyen engelli vatandaşlarla da selamlaşan Vali Yiğitbaşı, ardından ayağının tozuyla ilk açıklamasını yaptı. Sözlerine kendisini bu göreve layık gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını sunarak başlayan Vali Yiğitbaşı, "Tarihiyle, ekonomisiyle, turizmiyle büyük bir potansiyele sahip bu güzel şehre hizmet edeceğim için çok büyük bir onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Afyonkarahisar'da görev yapacak ilk kadın vali olmaktan ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu açıdan üzerime düşen sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak, Afyonkarahisar'ı daha parlak bir geleceğe taşımak için büyük bir gayretle çalışacağımı ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar Afyonkarahisar'da görev yapan bütün valilerimiz ve görevi devraldığım sayın valimiz Gökmen Çiçek'e şehrimize kattığı değer ve projeler için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.





"ŞEHİT AİLELERİ" VURGUSU

Afyonkarahisar'ın üretimi ve ihracatı ile ülkeye yön veren bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, "Bu şehrin birlik ve beraberliği aynı zamanda en büyük gücü. Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle, kültürüyle, tarihiyle, yemekleriyle, Afyonkarahisar bu ülkenin adeta saklı kalmış bir hazinesi. Bu hazinenin çok daha görünür olması, önce ülkemiz sonra da dünya ile daha çok buluşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şehrimiz iki üniversiteye sahip. Üniversitelerin şehrin çok büyük bir dinamiği olduğunu düşünüyorum. Rektörlerimiz, öğretim üyeleri ve öğrenci kardeşlerimizle ortaya koyacağımız sinerjinin şehrimize yeni heyecanlar katacağına inanıyorum. Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, muhtarlarımız, eğitimcilerimiz, siyasetçilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla omuz omuza, elele, hep birlikte şehrimize hizmet için, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak, bizim için en büyük onur ve gurur vesilesi olacaktır. Her birimiz üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun gereğini en iyi şekilde yapma azmi, kararlılığı ve fedakârlığında bulunduğumuzda ve elbette ki milletimizin dualarıyla, çalışmalarımızın başarıya ulaşacağına inancımız tam. Kıymetli hemşerilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve basın mensuplarımıza kapımız her zaman açık. Ancak şehitler diyarı bu topraklarda en çok da şehit yakınlarımız ve gazilerimize her daim kapılarımız açık olacak" dedi.

AFYONKARAHİSAR'IN GELİNİ VE İLETİŞİM KÖKENLİ

Afyonkarahisar'ın yeni valisi kente yabancı olmayan bir isim. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) kurucu Rektörü Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı'nın gelini ve Op. Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı'nın eşi olan evli ve 3 çocuk annesi Kübra Güran Yiğitbaşı, aynı zamanda gazeteci kökenli. 1979 yılında Ankara'da doğan Yiğitbaşı, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi ve doktor öğretim üyesi olarak görev yaptı. 5 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Kübra Güran Yiğitbaşı, son valiler kararnamesiyle Afyonkarahisar'a vali olarak atandı.