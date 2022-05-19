178 suça karışan şebeke üyelerinden akıl almaz yöntemler: Önce mührü takıp fotoğrafla sonra çıkar

Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkına ilişkin soruşturmada şebekenin akıl almaz yöntemleri tek tek deşifre edildi. Belediyede görevli zabıta ve mühendislerin tam tamına 178 ayrı suça karıştığı belirlenen soruşturmada, şüphelilerin imar usulsüzlükleri yaptığı, semtindeki usulsüzlüklerden şikâyetçi olan kişilerin ise kimlik bilgilerini işletme sahiplerine sızdırdığı ortaya çıktı. İşyerlerini göstermelik mühürleyip, mühürlü halinyle fotoğrafladıktan sonra mührü söküp faaliyetine devam ettirdikleri öğrenilen şüphelilerin aylarca süren teknik takip sonrası kirli rüşvet çarkını nasıl çevirdikleri gözler önüne serildi.Onlarca suça bulunan sözde görevlilerin izinsiz işyeri tadilatı, izinsiz beton dökümü, çatı yükseltme ve teras katma gibi kaçak imar usulsüzlüğü yaptığı, dahası semtindeki usulsüzlüklerden şikâyetçi olan kişilerin kimlik bilgilerini işletme sahiplerine sızdırdığı ortaya çıktı. Kamu görevlisi şüphelilerin, mühürlü olması gereken işyerlerinin faaliyetlerine devam etmelerine izin verdiği, işyeri hakkında yeni bir şikâyet konusu olduğunda işyerini göstermelik mühürleyip, mühürlü halinde fotoğrafladıktan sonra mührü sökerek faaliyetine devam etmesine izin vermek suretiyle türlü türlü usulsüzlüğe göz yumduğu da belirlendi.Kadıköy Belediyesi zabıta personeli ve belediye mühendisinin de aralarında yer aldığı toplam 54 kamu görevlisinin "rüşvet alan ve aracılık eden", 170 sivil şüphelinin de "rüşvet veren" konumunda olduğu tespit edilen soruşturma kapsamında şüphelilerin beton dökümü, yüksek ses, vinç kurulması gibi usulsüzlük ihbarlarını, belediyenin ihbar merkezini de sahte fotoğraflarla kandırmak suretiyle hasır altı ettikleri ortaya çıktı.KADIKÖY Belediyesi görevlilerinin suçları bunlarla da sınırlı değil. Soruşturmada zabıta ve mühendislerin belediyenin drone'u ile sorumluluk alanlarındaki kaçak yapıların çekimlerini yapıp, photoshop yöntemiyle görüntüler üzerinde oynama yaparak usule uygun hale getirdikleri gibi akıl almaz yöntemleri kullandığı da öğrenildi.ZABITALARIN özellikle yüksek ses denetimi yapacakları işyerlerine denetim öncesinde haber verdiği, işyerinin denetime uygun hale getirilmesini sağlayarak menfaat elde ettikleri belirlenen soruşturmada, izinsiz dizi, film ve reklam çekimlerini belirli bir tarifeye bağladıkları da ortaya çıkan bir dizi usulsüzlük arasında yer aldı.