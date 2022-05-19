290 aile nöbette

örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin 989 gündür devam eden eylemlerine katılım sürüyor. Şimdiye kadar 35 evladını kurtarmayı başaran aileler, çalışmak için gittiği İstanbul'da kandırılarak dağa kaçırılan Mehmet Arslan'ın annesi Mahide ve babası Müslüm Arslan'ın da katılmasıyla 290'a ulaştı. Oğluna, teslim olması için çağrıda bulunan Mahide Arslan, "Askerlik yaptıktan sonra, İstanbul'a çalışmaya gitti. Kaybolmadan önce eve geldi. Cep telefonunu bırakıp ortadan kayboldu. Üç yıldır evladımdan haber alamıyorum. Kandırıp dağa götürdüler. Televizyonlarda annelerin evlat nöbetini görünce eyleme katıldım" dedi.Muş'ta HDP'nin il binası önünde eylem yapan aile sayısı ise eylemin 56'ncı haftasında bir ailenin katılımıyla 35'e yükseldi. 2014'te 13 yaşındayken kaçırılan kızı Müşerref için eyleme katılan Ayten Karaca, "Kızım 8'inci sınıfı bitirmişti. Kandırılır diye okuldan aldım. Ama evdeyken kandırıp götürdüler. Evde oturuyorduk. Komşuya gideceğim diye çıktı, bir daha gelmedi" dedi.