Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesiste skandal görüntüler! Sabah, buz pateni pistindeki görüntülere ulaştı

DEMİR: BUZ PİSTİ HİÇ BU KADAR KAPALI KALMAMIŞTI

Yağmur Demir (Sporcu): 19 aydır tadilat olduğu söyleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi maalesef görevini yerine getirmiyor. Buz pistini düzenli olarak halkın kullanımına açamadı. Başkent kendine yakışmayacak şekilde yönetiliyor. Sürekli makine arızası olduğu bahanesi öne sürülüyor. Yıllardır hizmet aldığımız bu tesiste artık verimli çalışamıyoruz. Hiç bu kadar kapalı kalmamıştı. Bu kötü hizmete artık son vermeleri gerekiyor.

BAŞER: BÜYÜKŞEHİR'DEN HİZMET ALAMIYORUZ

Melih Başer (Sporcu velisi): Buz Pateni açıldı' diye geliyoruz fakat hiç hizmet alamıyoruz. Her şey eksik, soyunma odaları yetersiz, sürekli tadilat yapılacağı söyleniyor, aylardır hiçbir şey yapılmıyor. Pistteki buzlar eridiği için tesis kapalı kalıyor. Son 1 ayda tam 3 hafta kapalı kaldı. Her geldiğimizde kapalı olduğu söyleniyor, ne yazık ki herkes mutsuz şekilde geri dönüyor. Bu durum Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hiç umurunda değil. Tesisin ısıtma problemi olduğu için çocuğumun antrenmanları yarım kaldı ve defalarca ağlayarak eve döndü. Çocuklarımız da biz de hayal kırıklığı yaşıyoruz. Soyunma odalarının yetersizliğini, sıcak suyun olmamasını, tesisin ısıtmasının çalışmamasını göze alıp geliyoruz. Ona rağmen hizmet alamıyoruz.