İsveç’in AT-4 füzeleri PKK sığınağından çıktı

Sabah'ın gündeme getirdiği, İsveç'in PKK'ya verdiği füzelerden 2 adet daha Irak'ın kuzeyindeki kamplarda ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 17 Nisan'da başlattığı ve şu ana kadar 85 PKK'lının öldürüldüğü operasyonda, Zap Vadisi'nde bir sığınak tespit edildi. Türkiye sınırına yakın bir bölgede bulunan sığınakta Bordo Bereliler ile komandolar, güvenlik önlemi aldıktan sonra arama yaptı. Yapılan detaylı aramalarda toprağa gömülü vaziyette, silah ve patlayıcılar ile birlikte İsveç yapımı zırh delici özelliği bulunan omuzdan atma AT-4 tanksavar füzeleri bulundu. Ele geçirilen füzelerin yeni olması ise dikkat çekti. Öte yandan, TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından gerçekleştirilen hava harekâtında etkisiz hale getirildi.