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Giriş Tarihi: 19.5.2022 09:19 Son Güncelleme: 19.5.2022 09:19

Zeytin Dalı bölgesinde havan saldırısında yaralanan asker şehit oldu

AA
Zeytin Dalı bölgesinde havan saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Acı haberi, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel, şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "13 Mayıs'ta yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Şenel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Zeytin Dalı bölgesinde havan saldırısında yaralanan asker şehit oldu
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