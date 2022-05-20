19 Mayıs ruhuyla bir... İri... Diri!..

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta gençlerin enerjisiyle renkli görüntülere sahne oldu. İşte il il notlar:Samsun'da, Türk bayrağı, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere kente ilk adımını attığı Tütün İskelesi'nden askerler tarafından karaya çıkarıldı.Mersin Erdemli'de Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda Ata'ya saygı için zeybek oynayan 1919 genç, ardından Atatürk'ün imzası ve siluetini oluşturdu.Bingöl'de öğrenciler, 200 metrelik dev Türk bayrağıyla şehir stadyumuna yürüdü.İstanbul Kadıköy'de dalgıçlar, İngiliz ressam Ned Pamphilon'un Atatürk'ün mavi gözlerini ön plana çıkararak çizdiği 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunun kopyası ile Türk bayrağını denizde açtı.Ayasofya Meydanı'nda 1919 genç, "Gelenekten Geleceğe El Ele" sloganıyla harmandalı oynadı.Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Haliç'e kıyısı olan su sporları kulüplerinin kürek takımı sporcuları, Türk bayraklarıyla kaplı tekne ve kanolarıyla kortej oluşturdu.Bayburt'ta Genç Osman Stadyumu'ndaki kutmalarda cimnastik, tekvando, boks, bilek güreşi ve judo müsabakaları vatandaşlar tarafından alkışla izlendi.Kocaeli İzmit'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel olarak kaplanan tramvayda yolcular, müzisyenlerle birlikte Gençlik Marşı'nı söyleyerek kutlama yaptı.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, koronavirüs kısıtlamaları uygulanmadan büyük coşkuyla yaplan kutlamalarda renkli görüntüleler ortaya çıktı Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta halk oyunları gösterileri vatandaşlarca ilgiyle izlendi.Muğla Atatürk Stadı'nda halk oyunları ile boks, cimnastik, güreş gibi spor gösterileri yapıldı. Aydın'ın Nazilli ilçesindeki kutlamalar sırasında tören alanına gelen sokak köpekleri, protokolün önünde birbirleriyle oynamaya başladı. Tören boyunca alanda bulunan köpekleri uzaklaştırmak isteyen görevliler ise başarılı olamadı. Zaman zaman alanda bulunan öğrencilerin arasında da dolaşan köpekler, ilginç görüntüler oluşturdu.Kars'taki etkinlikler gençlik yürüyüşüyle başlayıp Hükümet Konağı önündeki törenle sürdü. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrası İstiklal Marşı ve şiirlerin okunduğu törende, sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın zirvesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kahta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'yi çeşitli branşlarda temsil eden Adıyamanlı milli sporcular ve gençler, Nemrut Dağı'nda İstiklal Marşı okudu, Türk bayrağı açtı.Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Dağcılık biriminin organizasyonuyla üniversite öğrencileri, Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik Ejder Zirvesi'ne tırmanarak dev Türk bayrağı açmanın gururunu yaşadı.İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde de 19 Mayıs coşkusu birçok etkinlikle doya doya yaşandı.SABAH