Başkan Erdoğan’a 2.5 metrelik dev vazo hediye edildi: ’Hayran kaldım...’





BAŞKAN ERDOĞAN: USTALIĞA HAYRAN OLDUM



Hediye için teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Vazoya ve ustalığa hayran kaldım. Çok etkilendim. El emeği böyle zor bir eseri ortaya çıkarmak epey zahmetli olmuştur. Bu nadide eser için değerli Belediye Başkan Vekilimiz Aydın Pehlivan, vazoyu tasarlayıp ortaya çıkaran kıymetli ustamız Ahmet Taşhomcu başta olmak üzere emeği geçen herkese Menemenli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu güzel vazoyu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde muhafaza edeceğiz. Menemenli kıymetli hemşehrilerime de buradan sizler aracılığı ile selamlarımı iletiyorum" dedi.



Görüşmede Aydın Pehlivan, kent için hazırlanan projeler dosyasını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Menemen'in acil ihtiyaçları ve kentsel yaşam kalitesini artırmak odaklı hazırlanan projeler hakkında kısa bir bilgi veren Pehlivan, ilçede AK Parti hizmet belediyeciliği anlayışı ile çok çalıştıklarını ifade etti. Pehlivan ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kokusu ve tadıyla özelleşen Emiralem çileği ve yöresel ürünlerden oluşan bir paket sundu. Pehlivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecek yıl 13'üncüsü yapılması planlanan çilek festivaline davet etti.