Eğitimde bir ilk: BİLSEM’lerde yaz okulu başlıyor

Bakan Özer İstanbul Kadıköy'deki Erenköy Kız Lisesi Alev Alatlı Kütüphanesi'nde yaptığı konuşmada "Tüm Türkiye'deki 355 tane bilim sanat merkezinde bilim ve sanat adında 2 dersin 2. sınıftan, 12. sınıflara kadar tüm öğrencilerimize Türkiye'nin neresine giderlerse gitsinler yazın katılabilecekleri ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekleri bir kurs açıyoruz" dedi.

100 MİLYON KİTAP HEDEFİ

Bakan Özer, 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" kampanyasını başlattıklarını hatırlattı.

Bu tarihte Türkiye'de 16 bin 361 okulda kütüphane olmadığını vurgulayan Özer, 2 ay gibi kısa bir sürede bu okullara kütüphane yaptıklarını söyledi. Şu anda 60 milyon kitabı olan kütüphanelerden yapıldığını anlatan Özer artık öğrenci başına 3,3 kitap düştüğünü, yıl sonuna kadar Türkiye'deki kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona eriştirecekleri, öğrenci başına düşen kitap sayısının da 7 olacağı bilgisini verdi.

ALATLI'YA ÖZEL TEŞEKKÜR

Kütüphanelere aydın, mütefekkir insanların isimlerini vermek istediklerini belirten Özer Alev Alatlı'nın kendisi için de özel bir yeri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Alev Alatlı hanıma özellikle teşekkür etmek istiyorum, ismini lütfettiği için bu okula. Alev Alatlı çok özel bir insan. Ben kendilerini tanımaktan, kendileriyle vakit geçirmekten gerçekten iftihar ediyorum. Özel bir hukukumuz da var. Ben 2010 yılında annemi kaybettim. O tarihten itibaren gerçekten bana anne eksikliğini hiç hissettirmedi. Ne zaman sıkışsam, hayatta yürürken zorluklarda bazen mola vermem gerektiği zaman nefesini yanımda aldım. Ondan aldığım enerjiyle yola çıkıp ülkem için, devletim için, milletim için güzel şeyler yapmak için mücadele ettim. Kendilerine tüm destekleri için en içten şükranlarımı sunuyorum."