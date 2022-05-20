Hatay şehidini uğurladı

Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde 13 Mayıs'ta teröristlerin havan saldırısında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel (24), dün tedavi gördüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı için, doğup büyüdüğü Kırıkhan ilçesindeki baba ocağında helallik alındı. Ardından Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenen cenaze töreninde şehidin annesi Özgül Şenel gözyaşlarına boğulurken, babası Ahmet Şenel ve şehidin 3 kardeşi metanetlerini korudu.Şehit Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in cenazesi Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazı sonrası bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı harekât bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.