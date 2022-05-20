SON DAKİKA: Eren Abluka-12 Operasyonu başlatıldı! 67 tim katılıyor!

Hatay'ın Amanoslar bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 67 timdeki 887 personelin katılımı ile Eren Abluka-12 Operasyonu başlatıldı. İçişleri'nden operasyona yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hatay ilinde "EREN ABLUKA-12 (HATAY-AMANOSLAR) ŞEHİT J.UZM.ÇVŞ. ABDULLAH AKDENİZ" başlatıldı.

Operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye İl Jandarma Komutanlıkları ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 887 personel 67 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.